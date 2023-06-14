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BBC

السيسي: لو خوفت كانت البلد زمانها عايشة في خراب ودمار

07:05 م الأربعاء 14 يونيو 2023
السيسي: لو خوفت كانت البلد زمانها عايشة في خراب ودمار

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- يوسف عفيفي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لا يخاف ولا يخشى أحدًا لأنه لا يعتبر إلا لمصلحة الوطن.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية، اليوم الأربعاء: ربنا هيحاسبني على الـ100 مليون مواطن، ولو أنا كنت خوفت كنتوا هتتشردوا في كل حته، وكان زمانكم عايشين في خراب ودمار، وأنا مبخفش أبدا".

وأشار إلى إن الحوار الوطني ليس نهاية المطاف وكذا العفو الرئاسي، مضيفا أنه خلال فعاليات المؤتمر للشباب: كان ممكن كثير من المصريين رايحين على دول تانية ومش عاوز أتكلم في الماضي.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي بالمؤتمر الوطني للشباب لو كنت خوفت كنتوا هتتشردوا

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