الرئيس السيسي يفتتح 3 مشروعات قومية

الإسكندرية - أ ش أ:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مستشفى كوم حمادة التخصصي في البحيرة، مقامة على 3100 متر مربع بإجمالي 16 ألف متر مربع بتكلفة 450 مليون جنيه، مشاركة في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

وافتتح الرئيس وحدة زرع النخاع بمستشفى المواسى الجامعي التي تتكون من 7 كبسولات زرع نخاع وملحقاتها وغرفة فصل خلايا جذعية ومعمل لحفظ وتجميد الخلايا، وصنعت الوحدة كاملة في ألمانيا لزرع النخاع الطاقة الاستيعابية من 60 إلى 70 زرع نخاع تخدم الوحدة محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ، ويتم زرع النخاع بالمجان، وتتبع جميع الإجراءات العالمية لوحدات زرع النخاع طبقا لأحدث البروتوكولات، وأيضا تسهم في القضاء على قوائم الانتظار في مصر.

وبسؤال الرئيس السيسي عن تكلفة الإحالة الواحدة لمريض زرع النخاع، أجابت الدكتورة منال السردي رئيس وحدة زرع النخاع أستاذ في كلية طب الإسكندرية قائلة: إن التكلفة قد تصل إلى 200 ألف جنيه للحالة الواحدة، وهناك نوعين من الزراعة: زراعة ذاتي تصل ثمنها إلى: 100 ألف جنيه، وزرع متبرع تصل إلى 200 ألف جنيه.

كما افتتح الرئيس مشروع نفق وكباري السادات عند تقاطع طريق السادات ونفق السادات أسفل طريق كورنيش الإسكندرية.

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