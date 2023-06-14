أمطار ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 14 يونيو 2023 إلى الإثنين 19 يونيو 2023.

ويسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

وجاءت حالة الطقس على النحو التالي:

الأربعاء 14 يونيو 2023

- شبورة مائية خفيفة صباحاً : على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.·

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة عل مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، قد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 20% تقريبا.

الخميس 15 يونيو 2023

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الجمعة 16 يونيو 2023

-نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.

السبت 17 يونيو 2023

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة

الأحد 18 يونيو والإثنين 19 يونيو 2023

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء

وشمال الصعيد على فترات متقطعة