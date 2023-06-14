حرارة شديدة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء بالظواهر الجوية
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الأربعاء، بالظواهر الجوية ودرجات الحرارة.
وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس في الصباح الباكر معتدلة الحرارة على كافة الانحاء، بينما يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأشارت الهيئة أن أهم الظواهر الجوية، تتمثل في نشاط الرياح على أغلب المناطق والتي تصل سرعتها لـ 35 كيلو متر في الساعة.
وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:
العظمى الصغرى
القاهرة 34 22
العاصمة الادارية 34 22
6 اكتوبر 35 23
بنهــــا 34 22
دمنهور 34 22
وادى النطرون 34 21
كفر الشيخ 33 21
المنصورة 34 22
الزقازيق 34 22
شبين الكوم 34 22
طنطا 33 21
دمياط 27 22
بورسعيد 26 22
الإسماعيلية 34 21
السويس 35 22
العريش 27 21
رفح 26 21
رأس سدر 36 22
نخل 34 16
كاترين 28 15
الطور 37 27
طابا 35 24
شرم الشيخ 37 27
الاسكندرية 28 20
العلمين الجديدة 27 20
مطروح 26 18
السلوم 29 19
سيوة 33 20
رأس غارب 37 27
الغردقة 38 27
سفاجا 37 27
مرسى علم 38 28
شلاتين 39 26
حلايب 33 28
أبو رماد 34 27
رأس حدربة 35 26
الفيوم 35 26
بني سويف 35 26
المنيا 35 26
أسيوط 36 27
سوهاج 43 27
قنا 43 28
الأقصر 44 28
أسوان 44 28
الوادى الجديد 43 25
أبوسمبل 42 26
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