محافظة الجيزة تضبط 16 طن مصنعات لحوم وأسماك مملحة غير صالحة

الجيزة- أ ش أ:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة: إن مديرية الطب البيطري تمكنت من ضبط 16 طن لحوم للذبح خارج المجازر ومصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات الطب الوقائي وحملات مكافحة مرض إنفلوانزا الطيور والتلقيح الصناعي والتفتيش على اللحوم.

وأضاف راشد - عقب اطلاعه على التقرير الدوري لمجهودات مديرية الطب البيطري خلال شهر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة -أن المجهودات تأتي في إطار دعم المحافظة ومختلف أجهزتها لعناصر الثروة الحيوانية والداجنة لكونهما أحد دعائم الناتج القومي وركيزة أساسية لممتلكات المواطنين من سكان القرى بمراكز ومدن المحافظة.

وأوضح التقرير أن الحملات نحجت في تحصين 46348 رأس ماشية من أمراض حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية والجلد العقدي والبروسيلا ، بالإضافة إلى علاج وتجريع 4377 رأس ماشية، كما تم إجراء إختبارات البروسيلا والدرن لعدد 601 رأس.

ولمكافحة مرض إنفلونزا الطيور، تم سحب عينات لفحص الطيور بــ 250 مزرعة وتقصى الحالات بعدد 21 منزلا بالقرى وتحصين 64704 طيور ضد المرض.

وفي إطار الحرص على توعية وإرشاد المواطنين، تم عقد 56 ندوة بنطاق القرى حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض كالسعار للحفاظ على الماشية.

وبالتعاون مع كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، تم توجيه 3 قوافل بيطرية للمرور على المزارع والمنازل بنطاق الطالبية والوراق وأبوالنمرس للفحص وصرف العلاج مجاناً وبدون أى مقابل.