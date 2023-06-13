"سلامة الغذاء": 707 منشآت زراعية مدرجة ضمن القائمة البيضاء حاليًا



القاهرة- أ ش أ:

قال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي إن هناك 707 منشآت زراعية مدرجة ضمن القائمة البيضاء حالي.

جاء ذلك قي كلمة رئيس الهيئة خلال جلسة (وسائل النهوض بالحاصلات الزراعية الأولية لتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية والعالمية)، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لغرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان (الاستدامة وزيادة الاستثمار في التصنيع الغذائي).

وأضاف "الهوبي"، أن الهيئة لديها نوعين من الرقابة والتفتيش سواء في الرقابة على الصادر والوارد من الصناعات الغذائية، والرقابة على السوق المحلية، حيث يتم حاليا تغطية جزء كبير من السوق المحلية في المصانع ومحطات الفرز والتعبئة.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت مؤخرًا في اخذ عينات من بعض المنتجات المعروضة في السلاسل التجارية المختلفة، للتأكد من بعض النقاط مثل نسب متبقيات المبيدات.

ولفت إلى أنه يتم التعامل مع منظومة الحاصلات الزراعية من وجهة نظر تحليلية، ولكن المنظومة الرقابية عليه غير كاملة نظرًا لعدة اسباب، تتمثل في عدم اكتمال اللوجيستيات الخاصة بالهيئة،

وكذلك أن الهيكل الإداري للهيئة لم يكتمل بالشكل المطلوب، كما أن أدوات التتبع غير مكتملة..منوهًا بأن الهيئة قامت بإصدار دليل إرشادي للمصنع وصاحب المنشأة الزراعية حول مفهوم التتبع وآلياته من أجل زيادة الوعي.