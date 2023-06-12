"رؤية هلال ذي الحجة".. الإفتاء تكشف موعد الإعلان عن غرة الشهر ووقفة عرفات



كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قالت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بوقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إنه سيم إعلان موعد بداية شهر ذي الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد ٢٩ ذي القعدة الموافق ١٨-٦-٢٠٢٣ بعد صلاة المغرب.

يذكر أن الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى، كشفت عن عن موعد ميلاد هلال شهر ذو الحجة، حيث يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444 هجريا الموافق 2023/6/18، وهو يوم الرؤية واستطلاع الهلال.

وتكون وقفة عرفات لعام 1444 هجريا فلكياً يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام فلكياً يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.