الكهرباء: يجرى الإعداد لافتتاح مركز المتابعة والتشغيل الرقمي بالعاصمة الإدارية

القاهرة- أ ش أ:

كشف نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات التوزيع الدكتور خالد محمد الدستاوي عن أنه يجرى حاليا الإعداد لافتتاح مركز المتابعة والتشغيل الرقمي بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مراقبة ومتابعة جميع المنظومات الرقمية بشركات توزيع الكهرباء.

ونوه الدستاوي - في الكلمة التي ألقاها، اليوم /الاثنين/، نيابة عن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر خلال افتتاح الدورة الثانية من مؤتمر الأمن السيبراني (CAISEC-2023) - بمجهودات وزارة الكهرباء في تنفيذ استراتيجية القطاع نحو التحول إلى الطاقة الخضراء.

وأشار إلى مجهودات الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن مما دفع قطاع الكهرباء للعمل على تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية والمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث يتم استخدام تكنولوجيا الاتصالات وإنترنت الأشياء في المشروعات التي تقوم بها وزارة الكهرباء.

وأوضح أنه تم تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب العدادات الذكية للوقوف على أحدث التكنولوجيات بهذا المجال، كما تم إنشاء مركز بيانات رئيسي لإدارة العدادات الذكية ومركز بيانات احتياطي، إلى جانب البدء في تنفيذ خطة مشروعات العدادات الذكية، أخذا في الاعتبار التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين المنظومة كاملة ضد أية هجمات سيبرانية أو اختراقات للمنظومة.

وقال "إن وزارة الكهرباء وضعت خطة لتطوير الشبكات بشركات التوزيع، وذلك لرفع مستوى الأداء وتحسين مستوى جودة التغذية الكهربائية.. وقد اعتمدت هذه الخطة على رفع كفاءة شبكات التوزيع وتدعيمها، حيث تم تنفيذ مشروعات باستثمارات بقيمة 41.8 مليار جنيه منذ عام 2014 لإحلال وتجديد الشبكات، بالإضافة إلى التوسعات المطلوبة لمجابهة الأحمال وتحويل الشبكات من نظام الربط الطرفي إلى نظام الربط الحلقي حتى يمكن الاستفادة المثلى من مشاريع التحكم الحالية والمستقبلية".

وأضاف: أنه "تم إنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات التوزيع من خلال تنفيذ 19 مركز تحكم لرفع مستوى الأداء وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وقد تم البدء في تنفيذ 9 مراكز تحكم، تم الانتهاء من 5 منها، ويتبقي 4 يجري العمل على تنفيذها".

ولفت إلى أنه تم خلال الشهر الجاري توقيع عقود بيع الطاقة الكهربائية المُنتجة من المحطات التابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة إلى شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر؛ لتحويل الأماكن التابعة لتلك الشركات للعمل بالطاقة النظيفة، لافتا إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وقعت بروتوكول تعاون مع إحدى الجهات المعنية والمتخصصة في الأمن السيبراني؛ لعمل تأمين البنية التحتية لجميع الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.

كما أشار إلى إنشاء مركز عمليات الأمن السيبراني لمراقبة وتقييم أنظمة المعلومات الخاصة لها، فضلا عن تنفيذ عدد من المبادرات الوطنية بالتعاون مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذلك الشركات الوطنية المتخصصة لحماية البنية التحتية الحرجة.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعاون في مجال الأمن السيبراني؛ بهدف إعداد خطة تنفيذية للأمن السيبراني بوزارة الكهرباء وجهاتها وشركاتها التابعة طبقا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وإنشاء معمل خاص لاختبارات الأمن السيبراني لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.