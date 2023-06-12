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BBC

نائب وزير خارجية الأرجنتين يصل القاهرة لعقد جلسة مشاورات سياسية

06:29 م الإثنين 12 يونيو 2023
نائب وزير خارجية الأرجنتين يصل القاهرة لعقد جلسة مشاورات سياسية

نائب وزير خارجية الأرجنتين يصل القاهرة

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كتب- محمد عبيد:
وصل مطار القاهرة الدولي، السفير بابلو تتامانتي نائب وزير الخارجية الأرجنتيني، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين من ضمنهم السفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الامريكية، وذلك لعقد جولة مشاورات سياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت مصادر بالمطار: إنه كان في استقبال المسئول الأرجنتيني في استراحة كبار الزوار بمطار القاهرة السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية، حيث تم إنهاء إجراءات وصوله وخروجه من المطار لمكان إقامته بالقاهرة.

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مطار القاهرة بابلو تتامانتي وزير خارجية الأرجنتين

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