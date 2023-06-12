وزير الري يبحث الإجراءات التنفيذية لمشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة

كتب- مصراوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الفاو في مصر، والمهندس وليد حسن، كبير مسئولي الموارد الطبيعية بالفاو، والمهندسة نجلاء البنداري، منسق المشروع وخبيرة الري، لبحث الإجراءات التنفيذية لمشروع "تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة"، والذي تنفذه وزارة الري ومنظمة الفاو بتمويل من الحكومة اليابانية.

وصرح الدكتور سويلم بأن الوزارة تبذل مجهودات متميزة لتحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية في ظل الترابط الهام بين الماء والغذاء، موضحا أن مشروعات التوسع في نظم الري الحديث تحقق هذا الهدف من خلال ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية والتي تنعكس على زيادة العائد المادي للمزارعين.

وأضاف أن "مشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة" يتكامل مع استراتيجية الوزارة والتي تتضمن التحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتنفيذ أعمال تطوير للمساقى من خلال تحويلها إلى مواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع إستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تماشيا مع سياسة الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.

وشدد وزير الري على ضرورة توفير التدريب اللازم للمهندسين والفنيين بالوزارة والمزارعين فيما يخص تنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات الري الحديث بالشكل الذي يضمن استدامة مشروعات الري الحديث، مع وضع المحددات اللازمة لاختيار من سيتم تدريبهم من العاملين بالوزارة لضمان تحقيق أفضل استفادة من التدريب.

وأكد أهمية التوسع في تنفيذ الحقول الإرشادية والتي ستكون بمثابة نماذج ناجحة تشجع المزيد من المزارعين على التحول للري الحديث، مع توفير خدمات ما بعد البيع لقطع غيار شبكات الري الحديث، وتوفير الدعم الفني والصيانة السريعة لمكونات الشبكات بالشكل الذي يشجع المزارعين على التحول للري الحديث والحفاظ على الشبكات التي سيتم تنفيذها.

كما أكد الوزير ضرورة اختيار مواقع تنفيذ الري الحديث طبقا لحالة المنظومة المائية مع إعطاء الأولوية لبعض المواقع مثل واحة سيوة والوادي الجديد.

وتم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الاستشارية المصاحبة للمشروع من خلال الدراسة المشتركة بين المركز القومي لبحوث المياه وجامعة توتوري اليابانية لوضع أفضل الأساليب للتعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية في مصر، مع تأكيد أهمية التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه من المنتفعين على المساقي المطورة للمشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ تمهيدا لقيامهم باستلام وإدارة وتشغيل وصيانة تلك المساقي وشبكة الري الحديث لاحقا والمساهمة في التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية.

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