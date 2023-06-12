وزير الرياضة يعلن استقبال الأهلي بمطار القاهرة بعد التتويج الأفريقي
أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حرصه على استقبال بعثة النادى الأهلى، اليوم بمطار القاهرة الدولي في الساعة الثامنة صباحًا.
وذلك عقب تتويج المارد الأحمر بطلًا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر، بعد تغلبه علي الوداد المغربي بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تقدم كافة أنواع الدعم لمختلف الأندية المصرية، وخاصًة في مشاركتها الأفريقية والدولية، فضلًا عن الوقوف على مسافة واحده في تقديم كافة أوجه الدعم وتهيئة الأجواء المناسبة لكافة الرياضيين لاعتلاء منصات التتويج.
وأضاف وزير الشباب والرياضة، إن الدعم الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية المصرية، وضعها فى مكانة عالمية متميزة.
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