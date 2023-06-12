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الرئيس السيسي: الأهلي حقق إنجازًا تاريخيًا بلقب دوري أبطال إفريقيا الـ 11

12:40 ص الإثنين 12 يونيو 2023
الرئيس السيسي: الأهلي حقق إنجازًا تاريخيًا بلقب دوري أبطال إفريقيا الـ 11

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى النادي الأهلي والجماهير المصرية بالفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ونقل المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمي بـ "فيسبوك"، إشادة الرئيس بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بالفوز بالبطولة للمرة الحادية عشر.

كما ثمن الرئيس الروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد فريق النادي الأهلي، والتي تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز.

وأعرب الرئيس عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات.

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