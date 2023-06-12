ينتهي خلال أيام.. ننشر ضوابط وأسعار الحصول على شقة من الإسكان هذه الفئات

مذكرة تفاهم بين "مصر الوسطي" و"شعاع" لإسناد قراءات المصالح الحكومية



كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، يوم الخميس الموافق 15/ 6 /2023، من حجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن بروتوكول أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين.

هذا الطرح يأتي بالتمويل العقاري وسيكون في إطار مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة في يوليو 2021 بدعم عائد 3% سنوياً متناقصة لمدة تمويل تصل حتى 30 سنة.

أو بدعم عائد 8% سنويًا متناقصة لمدة تمويل تصل حتى 25 سنة في إطار مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة في ديسمبر 2019 وتعديلاتها.

وجاءت ضوابط حجز وحدات الإسكان لأسر ضحايا العمليات الإرهابية على النحو التالي:

- يتم سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال أي مكتب بريد مُميكن على مستوى الجمهورية، حيث تراوح المقدم من 15 إلى 22 ألف.

- تقديم المستندات المطلوبة للراغبين في حجز الوحدات السكنية بمقر وزارة التضامن الاجتماعي أو مديرية التضامن التابع لها المتقدم.

- قيام المُتقدمين الراغبين في التقديم بالدخول على الموقع الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي على الرابط المُشار إليه لتحميل كراسة الشروط والاطلاع عليها، اضغط هنا.

- قيام المُتقدمين بالتوجه لمقر وزارة التضامن الاجتماعي/ مديرية التضامن التابع لها للتأكد من أحقيتهم في التقديم بالإعلان من عدمه.

- قيام المُتقدمين (المستحقين) الذين تمت الموافقة عليهم من جانب وزارة التضامن الاجتماعي/ مديرية التضامن التابع لها، بالتوجه لسداد مقدم جدية الحجز بالإضافة إلى المصاريف الإدارية بقيمة 200 جنيه ( لا تُرد ولا تُسترد) من خلال أي مكتب بريد مُميكن بالمحافظة التابع لها المتقدم.

أسعار الشقق المتاحة للحجز:

الطرح الحالي مخصص لأسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين، وينقسم إلى 3 أنواع بـ 3 أسعار مختلفة.

أولا شقق بمساحة 90 مترا وبسعر 310 ألف ومقدم 22 ألف مقدم.

وتتواجد هذه الشقق في محافظة سوهاج في مدينة سوهاج الجديدة، وفي محافظة قنا في مدينة غرب قنا.

ثانيا.. وحدات السكنية مطروحة بمساحات تصل إلى 90 مترا بسعر 207 ألف جنيه بمقدم حجز 16 ألف جنيه:

وتتواجد في الشقق في شمال سيناء بمناطق العريش، ومطروح بمناطق سيوة – الحمام، والبحيرة بمناطق وادى النطرون.

كما تتواجد في الإسماعيلية بمناطق القنطرة شرق، والمنوفية بمناطق مركز الخطاطبة، مركز السادات الصوامع وبديل الدير والأخماس، وفي الغربية في منطقة كفر الزيات، وفي الجيزة في منطقة العياط.

ثالثا.. شقق بمساحة 90 مترا وبسعر 194 ألف جنيه ومقدم حجز 15 ألف جنيه ومصاريف إدارية 200 ألف جنيه، حيث تتواجد الشقق في محافظات

الفيوم بمناطق دمشقين وهوارة المقطع وشدموهن وفي المنيا بمناطق المطاهرة، سمالوط، وفي أسيوط بمناطق: أبوتيج البدارى ديروط- ساحل سليم- منفلوط -منقباد، وفي سوهاج بمناطق: أخميم الجديدة فقط

كما تتواجد الشقق في محافظة قنا بمناطق: ابو تشت – نجع حمادى – الحلفايا – الوقف – قوص- قوص العليقات- قوص خزام، وفي محافظة الأقصر بمناطق: ارمنت ابو قليعي وارمنت الريانية – أسنا – الطود – إسنا الدير – مدينة طيبة الجديدة – القرنه “الضبعية”.