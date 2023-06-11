مصر للطيران: افتتاح خطين جديدين إلى مانشستر ودلهي



كتب - محمد عبيد

أعلنت شركة مصر للطيران عضو تحالف ستار العالمي، عن تشغيل أحدث خطوطها الجوية إلى كل من مانشستر بإنجلترا اعتبارًا من يوليو المقبل، ودلهي بالهند اعتبارًا من أغسطس المقبل، وذلك في ظل جهودها المستمرة من أجل تنشيط حركة السياحة والسفر، واستمرارًا لخطة التطوير والتحديث والتوسع في شبكة الخطوط الجوية التي تشهدها الشركة.

وقالت الشركة في بيان لها: إن افتتاح الخطوط الجديدة يأتي في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني للربط بين مصر ومختلف دول العالم من خلال مطار القاهرة المحوري، واستكمالًا للخطة الطموحة التي تنتهجها الشركة لتوسيع شبكة الخطوط التي تصل إليها مباشرة، حيث أضافت مصر للطيران مؤخرًا إلى شبكة خطوطها خط دكا ببنجلاديش ونيوجيرسي بأمريكا الشمالية.

وتابعت الشركة تمثل هذه الخطوط الجديدة نقاط توسع إضافية لشبكة مصرللطيران في قارتي أسيا وأوروبا وتخدم مسافرين جدد للشركة حول العالم، حيث أنه من المخطط أن تشغل الشركة 5 رحلات أسبوعية إلي مانشستر بانجلترا إعتبارا من 15 يوليو المقبل أيام (الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت والأحد) بطراز B737-800NG، علي أن تكون رحلة الذهاب في العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة على رحلة رقم MS781 والتي تصل في الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مانشستر.

أما عن خط دلهي بالهند من المقرر أن تشغل الشركة 4 رحلات أسبوعية اعتبارا من الأول من أغسطس القادم، كما تخطط الشركة لتشغيل رحلاتها علي هذا الخط بأحدث طرازات الشركة A320neo، علي أن تكون رحلة الذهاب الساعة 11:40 بتوقيت القاهرة علي رحلة رقم MS973 أيام (الجمعة والأحد) و تصل الساعة 20:45 بتوقيت دلهي، كما تقلع رحلة أخري الساعة 23:50 بتوقيت القاهرة علي رحلة رقم MS975 أيام (الخميس والسبت) وتصل الساعة 8:55 اليوم التالي بتوقيت دلهي.

ويمكن لركاب مصر للطيران حجز تذاكر سفرهم علي الخطين الجديدين عن طريق الموقع الإلكترونى لمصر للطيران Egyptair.com أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم، أو وكلاء السياحة والسفر .