بعد الموافقة على الموازنة.. زعيم الأغلبية: نعاهد الرئيس على تحقيق الصالح العام للوطن والمواطنين

كتب- نشأت علي:

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حامل راية الإصلاح في الدولة، متابعًا: نقدر انحيازه المستمر للفئات الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وأعلن الشريف باسم الهيئة البرلمانية للحزب، معاهدة الرئيس على المساندة في تحقيق الصالح العام للوطن والمواطنين.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب أنه تم إعداد عدد من التوصيات؛ بينها اتخاذ إجراءات تحصيل الإيرادات التي أقرها المجلس في قانون ربط الحسابات الختامية، قائلًا: وهذه الإيرادات الحد الأدنى لما يجب تحصيله.

وطالب الشريف بأهمية سداد المستحقات الحكومية لدى بعض الشركات والبنوك والمؤسسات التي لا تلتزم بالسداد، مشددًا على ضرورة فرض مزيد من الرقابة على الصناديق الخاصة بتوريد كل الموارد من جملة الإيرادات والمحددة بـ15% للخزانة العامة للدولة في المواعيد المقررة، ما لم تكن لوائحها تقر نسبًا أكبر من ذلك؛ لتحقيق الأهداف المنشأة من أجلها.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب أهمية تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام؛ لزيادة إيراداتها مقارنةً بمصروفاتها لزيادة صافي الأرباح وللحد من الخسائر، مطالبًا بضرورة إصلاح الهياكل الإدارية للشركات، بما يسهم في الحد من تكبدها خسائر، وبما لا يؤثر على موازنة الدولة.

وأعلن أشرف رشاد موافقة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على الموازنة الجديدة، وكذلك خطة التنمية، مؤكدًا أنه سيودع مضبطة المجلس باقي التوصيات.