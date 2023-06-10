غدًا.. "أحمد رامي.. عصر من الغناء" ببيت الشعر العربي

كتب- محمد شاكر:

يقيم بيت الشعر العربي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة مساء الأحد 11 يونيو، أمسية بعنوان "أحمد رامي... عصر من الغناء"، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين على رحيل الشاعر الكبير أحمد رامي.

ويتحدث عن رامى وعصره ودوره في الأغنية المصرية، الشاعرين: إبراهيم عبد الفتاح، وعلي عمران، وتدير الأمسية الإعلامية شيرين عبد الرحمن.

يعتبر رامى من أهم شعراء عصره الذين أحدثوا نقلة نوعية في الأغنية المصرية، كان المعلم والشخص الأهم والأكثر تأثيرا في أسطورة الغناء أم كلثوم، حيث كتب لها ١٣٧ أغنية من أجمل ما غنت.

يتخلل الأمسية أداء المطربة ريم حمدي لمجموعة من أشعار رامى التي تغنى بها كبار المطربين منهم: أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، أسمهان، فريد الأطرش، وليلى مراد.