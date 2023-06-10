موسم الحج 2023.. إرشادات تقلل مشقة السفر والإجهاد قبل وأثناء الحج

كتب- يوسف عفيفي:

انطلقت اليوم السبت 10 يونيو، أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام من مصر إلى الأراضي المقدسة، لأداء فريضة الحج هذا العام 1444هـ/2023م، وسط استعدادات كبيرة للحفاظ على راحة وسلامة جميع الحجاج.

وبدأت شركة "مصر للطيران" أولى رحلات الحج لهذا الموسم، من مطار القاهرة الدولي، اعتبارًا من اليوم 10 يونيو وحتى 22 يونيو الجاري، على أن تبدأ رحلات عودة الحجاج اعتبارًا من أول يوليو وحتى 18 يوليو 2023.

ووجهت وزارة الحج والعمرة السعودية عدة إرشادات قبل وأثناء السفر إلى الحجاج القادمين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج هذا العام، تقلل من مشقة السفر.

واستعرضت "الحج السعودية"، في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، هذه الإرشادات على النحو التالي:

- تقليل الأمتعة والاكتفاء بالضروريات فقط.

- حزم الأمتعة جيداً وتمييزها وترتيبها.

- التأكد من توفر كل الوثائق الضرورية المطلوبة.

- عدم حمل مواد ممنوعة أو مقيدة.

- الالتزام بمواعيد التجمع والسفر المحددة.

- الاعتياد على المشي.

- تجنب الأعمال الشاقة.

- شرب سوائل كافية.

- استخدام مظلة شمسية أثناء الحج.

وناشدت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، المواطنين بضرورة احترام القوانين والإجراءات الموضوعة من قِبل المملكة العربية السعودية، والتي تقوم بأعمال متميزة للغاية لتوفير أفضل بيئة مناسبة لحجاج بيت الله الحرام، لأداء المناسك دون أدنى معوقات.

وأكدت سامية، في تصريح أدلت به إلى "مصراوي"، أن وزارة السياحة والآثار، تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطن المصري في الاستفادة من الخدمات السياحية من المنشآت السياحية، وتوعية المواطن واطلاعه على جميع الأمور التي من شأنها حمايته من التعرض لأي مشكلات من الكيانات غير الشرعية، وذلك في ضوء توجيهات الوزير.