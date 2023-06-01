وزير الزراعة يناقش خطة التوسع في إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية

كتب- أحمد مسعد:

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا اليوم في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع قيادات معهد المحاصيل الحقلية، لمناقشة خطة الوزارة في إنتاج تقاوي المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح والذرة والأرز والجهود المبذولة في هذا الشأن.

وأكد القصير، أنه في ضوء تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فإن الوزارة تتوسع في إنتاج التقاوي الجيدة المعتمدة التي تحقق أعلى إنتاجية، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ورفع مستوى معيشة المزارعين.

وقال وزير الزراعة، إن السنوات القليلة الماضية شهدت مصر طفرة للوصول إلى نسبة التغطية بالتقاوي المعتمدة من مختلف المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصول القمح الذي حدثت فيه قفزة كبيرة ولأول مرة، حيث تم إنتاج تقاوي عام 2021 حوالي 45 ألف طن من التقاوى المعتمدة وكانت نسبة التغطية لا تتعدى 35%، وفي عام 2022 وصلت إلى 96 ألف طن بنسبة تغطية مع جميع الجهات المنتجة للتقاوي المعتمدة إلى 71% وهذا العام تستهدف الوزارة إلى الوصول إلى نسبة تغطية 100% مع وجود فائض استراتيجي لتصدير السوق الخارجية. ​