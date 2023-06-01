العمل النقابي شأن داخلي.. أول تعليق من حزب مستقبل وطن علي أحداث نقابة المهندسين
كتب- نشأت علي:
أصدر حزب مستقبل وطن بيانا للرد على ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات مغرضة واختلاق روايات ليس لها أساس من الصحة من وجود تدخل للحزب في الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي جرت بتاريخ 30 مايو بهدف الإساءة للحزب وتحقيق مكاسب سياسية (بحسب ما وصفه الحزب في بيانه).
وأكد الحزب، أن تواجد بعض المهندسين المنتمين للحزب بالجمعية العمومية كان بصفتهم المهنية مثل العديد من المهندسين المنتمين لأحزاب أخرى، وأن سياسات الحزب تعتمد على المنهجية في إدارة شؤونه لتحقيق الصالح العام للدولة بعيدا عن المزايدات والأساليب الملتوية.
وشدد الحزب على أن العمل النقابي هو شأن داخلي، داعيا الجميع إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات والابتعاد عن أية مزايدات وأن الأمر معروض أمام النيابة العامة للوقوف على الحقيقة كما أن الحزب سيتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الإساءة إليه أو فرض ادعاءات مغرضة.
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