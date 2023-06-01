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السيسي يعقد اجتماعا مع وزير الكهرباء بحضور رئيس الوزراء.. تفاصيل

05:09 م الخميس 01 يونيو 2023
السيسي يعقد اجتماعا مع وزير الكهرباء بحضور رئيس الوزراء.. تفاصيل

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على مستجدات الموقف الخاص بإنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات توزيع الكهرباء، التي تهدف لتحسين أداء خدمة توصيل الكهرباء وكذلك جودة الشبكة القومية للكهرباء بصفة عامة.

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