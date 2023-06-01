التنمية المحلية: مركز سقارة ينفذ 4 دورات تدريبية يستفيد منها 112 متدربا

كتب- محمد نصار:

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية: إن مركز التدريب بسقارة يواصل تنفيذ خطته التدريبية لعام 2022/2023، لتدريب موظفي المحليات وتطوير، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بإعداد كوادر قيادية وشبابية بالمحليات مدربة ومؤهلة للتعامل بكل الأساليب الحديثة لمواكبة التطور التكنولوجي.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع المقبل وهو الأسبوع الـ40 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي (2022 - 2023) يشهد انطلاق 4 دورات تدريبية يستفيد من هذه الدورات 112 متدربا من جميع المحافظات، وهي دورة تنمية مهارات القيادات في مجال المشاركة المجتمعية، ودورة تطوير المراكز التكنولوجية في مجال خدمة المواطنين وإدارة النزاعات والتعامل مع الجمهور، ودورة الولاء الوظيفي والائتمان والسعادة الوظيفية في زيادة الانتاجية المؤسسية، ودورة المرونة التنظيمية للمؤسسات الحكومية الرشيدة.

وشدد آمنة، حرص الوزارة على إلمام كافة القيادات المحلية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم بكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات، خلال الدورات التدريبية التي يقدمها المركز فهو أداه لإعداد القيادات المحلية ومحافظي مصر القادمين.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن دورة تنمية مهارات القيادات في مجال المشاركة المجتمعية والتي يشرف علي تنفيذها وحدة تطوير الإدارة المحلية بالوزارة بالتنسيق مع مشروع الاتحاد الأوروبى، يبلغ عدد المستفيدين منها 28 متدرب من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، وتتناول الدور عدة موضوعات منها التعريف بمفهوم وأهمية المشاركة المجتمعية ورؤية الإصلاح الإداري وركائز الحكم الرشيد، وكيفية تفعيل المشاركة الشعبية في التنمية المحلية، وانعكاسات تطبيق اللامركزية في المشاركة المجتمعية، ومزايا مشاركة المواطنين وموارد وأشكال هذه المشاركة.

كما تتضمن الدورة على عدة ورش عمل تركز علي التحديات والمعوقات التي تواجه مشاركة المواطنين في التنمية، ومنهجية المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى استراتيجية التنمية الإقتصادية (مصر 2023)، وتختتم الدورة بعرض عدة تجارب محلية للمشاركة المجتمعية.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن دورة الولاء الوظيفي والائتمان والسعادة الوظيفية في زيادة الانتاجية المؤسسية، يستفيد منها 28 متدرب من الكيانات المسئولة عن منظومة الموارد البشرية والتدريب، وتركز الدورة على التعريف بمفهوم وأهمية السعادة الوظيفية وبيئة العمل الفعالة وبيئة العمل السامة، وخصائص بيئة العمل الصحية والخطوات المفيدة التي يمكن اتباعها لبناء علاقات عمل ناجحة.

ونوه وزير التنمية المحلية، إلى أن دورة المرونة التنظيمية للمؤسسات الحكومية الرشيدة، يشرف علي تنفيذها المركز الاقليمي لممارسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ويبلغ عدد المستفيدين منها 28 متدرب من خريجي دورات قادة المستقبل بسقارة والقيادات النسائية وخريجي جامعة اسلسكا، ويتضمن المحتوي التدريبي للدورة علي التعريف بمفاهيم المرونة التنظيمية وكيف تبدو المؤسسة المرنة وكيف تحقق الاستفادة من تلك المرونة.

واحتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس بتخريج 112 متدربا اجتازوا 4 دورات تدريبية هي: دورة متابعة تنفيذ الخطط باستخدام برنامج Power Bi، ودورة بنود الأعمال طبقا للكود المصري، ودورة أسس التعامل مع وسائل الإعلام وفن الإلقاء والعرض والتحدث الفعال وطرق التفاعل مع الجمهور، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال التخطيط للتنمية المستدامة (التخطيط المحلي المتكامل).​