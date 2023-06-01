الطقس الآن.. أتربة وأجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى

الذروة اليوم.. الأرصاد تكشف أسباب الموجة الحارة التي تشهدها البلاد

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس، حيث تسود أجواء شديدة الحرارة ورمال مثارة هما سمة اليوم على أغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن درجة الحرارة وصلت الآن على القاهرة إلى 32 درجة والرؤية الأفقية عند مستوى 2000 متر بسبب الرمال والأتربة طبقا لآخر رصد لمحطة أرصاد القاهرة.

كما تشير صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المتوسطة والعالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق مختلفة.

وتبقى هذه الأجواء مستمرة إلى الغد حتى يرحل المنخفض الخماسيني وتتبدل الكتلة الهوائية المؤثرة.