ذروة ارتفاع الحرارة.. نصائح عاجلة من الأرصاد للمواطنين

الحرارة تتجاوز 40 درجة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس اليومين المقبلين

كتب- يوسف عفيفي:

وجهت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح إلى المواطنين، بالتزامن مع الموجة الحارة التي تعيشها البلاد حاليا وتستمر حتى يوم السبت المقبل 3 مايو 2023.

وأعلنت الأرصاد الجوية، عن وجود ارتفاع كبير في درجات الحرارة اليوم الخميس وغدا الجمعة، لتسود أجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز 40 درجة على بعض المناطق كما ترتفع درجات الحرارة ليلا أيضًا، كما تنشط الرياح على معظم الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد.

ونصحت "منار" في تصريحات لمصراوي، المواطنين، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة لعدم الإحساس أكثر بارتفاع الحرارة ما يجعل الشعور بقيم أعلى في درجات الحرارة المعلنة.

كما نصحت "منار" المواطنين، بتناول قدر كبير من السوائل واصطحاب "إزازة مية"، وعلى مرضى الجيوب الأنفية والحساسية، ارتداء الكمامات والقيادة تكون بهدوء تام مع أي ظاهرة جوية تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية خصوصا مع الأتربة والرمل المثارة.

وحذرت الأرصاد، المواطنين، من التعرض للأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهار، كما يفضل الإكثار من شرب السوائل الباردة وارتداء قبعة واقية من أشعة الشمس.