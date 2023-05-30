قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد حسام الدين عضوا بمجلس الشيوخ

القاهرة- أ ش أ:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر برقم 21 "مكرر ب"، قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2023 بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين عضوا بمجلس الشيوخ.

وأفادت الجريدة الرسمية «وفقا للقرار» بأن تعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين، عضوا بمجلس الشيوخ، في المكان الذي خلا بوفاة النائب عبدالله أمين محمود عصر.