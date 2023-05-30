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قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد حسام الدين عضوا بمجلس الشيوخ

11:40 م الثلاثاء 30 مايو 2023
قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد حسام الدين عضوا بمجلس الشيوخ

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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القاهرة- أ ش أ:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر برقم 21 "مكرر ب"، قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2023 بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين عضوا بمجلس الشيوخ.

وأفادت الجريدة الرسمية «وفقا للقرار» بأن تعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين، عضوا بمجلس الشيوخ، في المكان الذي خلا بوفاة النائب عبدالله أمين محمود عصر.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المستشار محمد محمود فرج حسام الدين مجلس الشيوخ الجريدة الرسمية وفاة النائب عبدالله أمين محمود

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