انخفاض أسعار العدس واللحوم وارتفاع الأرز المعبأ بالأسواق اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار العدس المعبأ وزيت الذرة واللحوم الطازجة والأرز السائب والفول السائب، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وفي المقابل ارتفعت أسعار الأرز المعبأ.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.61 جنيه، بارتفاع 1.1 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 37.32 جنيه، بانخفاض 35 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.73 جنيه، بارتفاع 6 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 62.88 جنيه، بانخفاض 44 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 20.65 جنيه، بارتفاع 18 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.03 جنيه، بانخفاض 13 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.06 جنيها، بانخفاض 1.15 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 73.25 جنيه، بانخفاض 1.47 جنيه.

البيض البلدي (بيضة): 4.28 جنيه، بارتفاع 7 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 303.7 جنيه، بانخفاض 2.64 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 83.94 جنيه، بانخفاض 32 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 28.08 جنيه، بانخفاض 1.05 جنيه.

كيلو الفول السائب: 35.55 جنيه، بانخفاض 1.17 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 90.67 جنيه، بانخفاض 69 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 180.25 جنيه، بانخفاض 70 قرشا.

لتر اللبن السائب: 18.79 جنيه، بانخفاض 98 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 28.18 جنيه، بارتفاع 16 قرشا.