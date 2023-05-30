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أجواء غائمة وظاهرة مسيطرة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء

06:30 ص الثلاثاء 30 مايو 2023
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    طقس معتدل
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وحار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة، على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت أن حالة الطقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وأشارت إلى أن الأجواء ستكون غائمة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية بالإضافة إلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مع وجود شبورة مائية صباحا.

وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري ومدن القناة 33 درجة، وتسجل درجة الحرارة العظمى على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 28 درجة.

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