​"حياة كريمة" تتبنى موهبة الشاب "جورج" نحات تمثال المرأة الإفريقية من المنيا

(مصراوي):

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" رعاية وتبني موهبة الشاب جورج ألبرت، من محافظة المنيا، نحات تمثال المرأة الأفريقية، وذلك ضمن خطة المؤسسة لاحتضان المواهب الفنية المختلفة في كافة محافظات الجمهورية، وتأكيدًا منها على تقديم كافة أشكال الدعم للمواهب الفنية من أجل تطوير موهبتهم وثقل خبراتهم.

وأكدت المؤسسة مساعدة "جون" على استكمال تعليمه لتطوير مهاراته وموهبته، ودعمها لكافة مشروعاته الفنية المستقبلية.

يأتي ذلك إيمانًا من المؤسسة بدورها المجتمعي والتنموي ورعايتها للمواهب الفنية في كافة محافظات مصر، وسعيًا منها لتعزيز الاستفادة من هذه المواهب بما يساهم في تنمية المجتمع.

وتعد مؤسسة حياة كريمة مؤسسة شابة ورائدة في العمل التنموي، تؤمن بقدرات الشباب وإمكاناتهم وتسعى لتوفير كافة سبل الدعم اللازم لهم ولمواهبهم.