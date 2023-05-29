وزيرة الثقافة تشارك في ختام اجتماعات مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

كتب- محمد شاكر:

شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة صباح اليوم الإثنين بالجلسة الثانية والختامية من الاجتماع السنوي لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية بمقر المكتبة في مدينة الإسكندرية.

وذلك بعد يوم واحد من الجلسة التي عُقدت بالقاهرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس أمناء المكتبة الإسكندرية والتي ثمن خلالها جهود مكتبة الإسكندرية لنشر العلم والمعرفة والتي تتكامل مع مساعي الدولة في هذا الإطار لبناء الجسور بين الأمم والحضارات، وفي تأكيد مفاهيم التعددية والسلام والحوار والتفاهم، واحترام ثقافات كل الشعوب.

وفي بداية الاجتماع وجه مجلس الأمناء شكره وتقديره إلي الرئيس السيسي لحرصه الدائم علي حضور الاجتماع السنوي لمجلس الأمناء، والدعم غير المحدود الذي يقدمه للمكتبة إيماناً منه بمكانتها ودورها في إنتاج المعرفة وترسيخ قيم العلم والثقافة.

واستمع مجلس الأمناء بتشكيله الجديد الذي يضم نخبة من الشخصيات الدولية البارزة وعدداً من كبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب، من بينهم الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، وميجيل موراتينوس وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، والدكتور مفيد شهاب، ومحمد بن عيسى وزير الخارجية والثقافة المغربي الأسبق، ومي بنت محمد آل خليفة الرئيسة السابقة لهيئة البحرين للثقافة والآثار، والمهندس هاني عازر، وأمينة محمد وزيرة الثقافة الكينية السابقة، وسامية نكروما الرئيس السابق لحزب المؤتمر الشعبي في غانا، والكاتب محمد سلماوي، إلى تقرير شامل من الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، استعرض خلاله رؤيته لتطوير العمل في المكتبة وخططها المستقبلية بما يتواكب مع تطورات العصر.