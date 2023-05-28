رئيس شركة العاصمة الإدارية: مجلس النواب ينعقد في العاصمة الجديدة بدءا من أكتوبر المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن مجلس النواب ينعقد في العاصمة الجديدة بدءا من أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن هناك 5 جامعات خاصة بدأت العمل في العاصمة الإدارية، ويتم استقبال 10 آلاف طالب جامعي حاليًا.

وأضاف عباس خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد، أن أصول شركة العاصمة على الأرض في المرحلة الأولى؛ وصلت لـ 300 مليار جنيه، والهدف أن تكون شركة العاصمة الجديدة الأكبر في الشرق الأوسط.

وأكد أن قيمة الحي الحكومي حاليًا تصل لـ 80 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك 25 ألف وحدة فى الحي السكنى الأول بالعاصمة الإدارية تم بيعها بالكامل.

وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، زيادة عدد المقيمين في العاصمة الإدارية بعد انتهاء العام الدراسي.