3 جهات برأسمال 20 مليار.. رئيس العاصمة الإدارية يعلن من يمتلك الشركة
كتب- محمد عبدالناصر:
كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، تفاصيل إنشاء العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن الفكرة بدأت بتأسيس شركة للعاصمة لإدارة المدينة بالكامل؛ والهدف منها أن تكون نموذجا لكل المدن الجديدة.
وقال عباس، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة صدى البلد، إن هدف شركة العاصمة الإدارية كان تحقيق عوائد هائلة للدولة، ودورها تطوير البنية التحتية وتجهيز الأراضي والمباني وجذب الاستثمارات، وهي مملوكة لثلاث جهات هم هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز الخدمة الوطنية وجهاز أراضي القوات المسلحة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية، أن رأس مال شركة العاصمة الإدارية 20 مليار جنيه، ولدينا مخطط لمضاعفة رأس مال الشركة قريبا، وهي مقامة على مساحة 230 ألف فدان؛ بعد زيادة 60 ألف فدان جديدة، مؤكدًا أن مساحة المرحلة الأولى منها هي 40 ألف فدان؛ بعد زيادة حدودها حتى محور 30 يونيو الواصل إلى مدينة الجلالة.
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