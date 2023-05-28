وزير الشباب: 100 مليون جنيه تخفيضًا في موازنة الوزارة ترشيدا للنفقات
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة قررت تخفيض موازنتها بقيمة 100 مليون جنيه، ترشيدا للإنفاق في إطار خطة الحكومة للترشيد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد بحضور وزير الشباب والرياضة.
وأضاف وزير الشباب أنه بالنسبة لطلبات النواب فيما يخص مراكز الشباب وغيرها فهناك من 60 أو 70% تم تنفيذه، والباقي إما يزال في البرنامج وجاري تنفيذه أو جزء منه تقصير من الوزارة التي تسعى لعلاج هذا الأمر وحل كل المشكلات.
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