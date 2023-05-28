خالد الجندي لوزير الأوقاف: نسير على خطاك في تعليم الشباب حب النبي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن الذي يعرف مقدار النبي (صلى الله عليه وسلم) إنما هو الله سبحانه حيث يقول سبحانه: "وإنك لعلى خلق عظيم".

وأضاف خلال إطلاق مبادرة وزارة الأوقاف"اعرف قدر نبيك"، اليوم، بمسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله، أن المبادرة أداء لحق وأداء لواجب الله سبحانه هو الذي أمرنا به حين قال سبحانه: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا "، فلا يعرف منزلة النبي (صلى الله عليه وسلم) إلا أحباب النبي (صلى الله عليه وسلم) ولا يعرف محبة النبي(صلى الله عليه وسلم) إلا أتباع النبي(صلى الله عليه وسلم)، ولا يعرف مقام النبي (صلى الله عليه وسلم) إلا من صلي علي النبي صلوات الله وسلامه عليه، فمحبته (صلى الله عليه وسلم) حقيقة موجودة في قلوبنا مزروعة في عقولنا مغروسة في نفوسنا.

وتابع:"نقول للوزير نحن نشد على يدك ونحن نشد علي كتفيك ونحن نخطو خطاك في تعليم الشباب حب النبي (صلى الله عليه وسلم) فهم مسئولية في رقبتنا سيسألنا الله سبحانه عنها يوم القيامة، فعلينا تعليم أولادنا محبة رسول الله وكيف يكون لنا في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا".