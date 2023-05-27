التعيينات متوقفة منذ 28 عاما.. طلب إحاطة بشأن عجز الأطباء البيطريين

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، بشأن العجز في عدد الأطباء البيطريين بما يهدد الصحة العامة للمواطنين.

وقال «أبو العلا» في طلب الإحاطة، إن مديريات الطب البيطري تعاني من عجز شديد في عدد الأطباء البيطريين يصل إلى نحو 15 ألف طبيب، وفقا لما أعلنته النقابة العامة للأطباء البيطريين، وذلك بسبب توقف إجراء تعيينات لهم منذ 28 عاما، مما أدى إلى غلق عددا من الوحدات البيطرية.

وأضاف أن هذا الأمر يمثل خطرا كبيرا يهدد الصحة العامة للمواطنين، نظرا لأن عدم تعيين الأطباء البيطريين يؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان، لاسيما وأن 70% من الأمراض هي في الأساس من أصل حيواني.

وتابع النائب أن هناك أنواعا من الأمراض والوبائيات مشتركة بين الإنسان والحيوان، وبالتالي يأتي دور الطب البيطري في تحقيق الوقاية والحماية المبكرة للإنسان، حيث يقوم الطبيب البيطري بحماية الإنسان من انتقال الأمراض المشتركة بينه وبين الحيوانات والبالغ عددها حوالي 300 مرض مشترك، مثل: السالمونيلا والبروسيلا وداء الكلب والطاعون وحمى الوادي المتصدع وحمى غرب النيل والدرن وغيرهم.

وواصل وكيل لجنة حقوق الإنسان: توفير الأطباء البيطريين يمثل درعا واقيا في مواجهة أي أزمة صحية أوانتشار أي بؤرة وبائية، ليتم احتوائها قبل انتشارها إلى باقي الحيوانات والطيور، وهو ما يتماشى أيضا مع توجهات الدولة حاليا نحو تنمية قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي منها والاكتفاء الذاتي منها.

وأوضح أن سد العجز في الأطباء البيطريين سيضمن تناول المواطنين لأغذية صحية تحافظ على صحتهم وتقلل من تكلفة العلاج والضغط على المنظومة الصحية، وبالتالي تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة من ناحية أخرى، وزيادة الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات.

وأكد أن مبادرة «حياة كريمة» تتضمن تجديد وحدات بيطرية قديمة وإنشاء وحدات أخرى جديدة، فضلا عن المجمعات الزراعية التي تحتوي على وحدات بيطرية جديدة، ولذلك لابد من زيادة أعداد الأطباء البيطريين لتوفير الكوادر البشرية لتلك الوحدات.

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