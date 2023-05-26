تحذير من الأرصاد.. نشاط للرياح المثيرة للأتربة على معظم الأنحاء
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كتب- محمد شاكر:
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا السبت 27 مايو 2023، حيث رصدت الأقمار الصناعية نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء الجمهورية.
وحول حالة الطقس غدا السبت، من المتوقع أن تسود أجواء معتدلة الحرارة صباحا، حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تسود أجواء معتدلة الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.
وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس خلال فصل الربيع عادة ما تشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، حيث تتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر، تصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف بـ(رياح الخماسين) التي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ما يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.
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