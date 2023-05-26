بعد قليل.. إعادة فتح محور 26 يوليو من هذه الاتجاهات

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت محافظة الجيزة، إعادة فتح محور 26 يوليو في الاتجاهين في تمام الـ 12 ظهرا، بعد غلقه لمدة 12 ساعة، بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر) والقيام بالـعمال التحضيرية لأستلام موقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل والكائنة بمحور ٢٦ يوليو.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه تم غلق الكوبري من الـ 12 منتصف ليل الجمعة لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط ٦ أكتوبر

وتشير محافظة الجيزة أن الامر يستلزم إجراء غلق كلى بمحور ٢٦ يوليو بالإتجاهين أمام حركة المرور لإزالة كوبرى المشاه الأول الكائن بالإتجاه القادم من كوبرى ١٥ مايو اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تحديداً أعلى نفق وادى النيل نظراً لوقوف معده من الحجم الكبير ونش رفع عملاق وذلك لمدة يوم واحد فقط) ابتداء من الساعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٦ حتى الساعة ١٢ ظهراً.

وأوضحت أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتجهيز التحويلة المرورية الآتية:

اولاً: الاتجاه القادم من ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر اتجاه نادي الزمالك وكوبرى ١٥ مايو.

١ - حركة المركبات القادمة من محور ٢٦ يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان وترغب بالسير اتجاه كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذي تم تمهيده ورفع كفاءته.

٢ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور ٢٦ يوليو وصولاً إلى كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين.

ثانياً: الإتجاه القادم من نادى الزمالك وكوبری ١٥ مایو اتجاه ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر:-

۱ - حركة المركبات القادمة من محور ٢٦ يوليو بالإتجاه القادم من كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين وترغب بالسير اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته.

٢ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة الى مسار محور ٢٦ يوليو وصولاً الى ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر.