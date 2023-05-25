أبراج العلمين.. مصراوي يكشف أسعار الليلة الواحدة في أجمل شواطئ مصر
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كتب- محمد عبدالناصر:
مع بداية فصل الصيف بدأت شواطئ العلمين الجديدة في استقبال المواطنين، وأصبحت مدينة العلمين الجديدة من أهم المناطق في السواحل الشمالية استقبالا للمواطنين، خاصة مع بداية تشغيل أبراج منتجع الماسة السياحي في مدينة العلمين الجديدة.
مشروع أبراج الماسة بمدينة العلمين الجديدة، عبارة عن 6 أبراج فندقية متعددة الاستخدامات، حيث يوجد 3 أبراج بها غرف فندقية وشاليهات اليوم الواحد ورويال سويت ودوبليكس، إضافة إلى 3 أبراج apartment ومجموعة المطاعم الشاطئية، ومنطقة الاحتفالات.
كما تضم الأبراج 1300 وحدة فندقية، وقاعة للاحتفالات تتسع لـ500 فرد، ومراكز الاجتماعات وقاعات الاجتماعات.
ويتميز الفندق بموقعه المميز و إطلالته الساحر على شاطيء البحر المتوسط، ويوجد العديد من الخدمات في هذه الأبراج، مثل خدمة تنظيف يومية للغرف وشاطئ خاص ومطعم ، وحمام سباحة ومركز لياقة بدنية، ومظلات على الشاطيء، وتكييف بكل الغرف.
وبالتواصل مع الفندق، لمعرفة أسعار الغرف خلال الفترة الحاليت، تبين سعر الليلة في الجناح الخاص تكون 12 ألف جنيه بشكل متوسط وهذا الجناح يتسع لشخصان فقط.
فيما وصل سعر الغرفة الفردية لـ 5 آلاف جنيه والغرفة المزدوجة لـ 7 آلاف جنيه.
سوق مصراوى
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