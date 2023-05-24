حدث في 8 ساعات| فرض رسوم جديدة على هذه السلع ولحوم سودانية بـ 195 جنيهًا بمنافذ التموين

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، على 6 قرارات جديدة، وموافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على فرض رسم جديد على المياه الغازية والأسماك والبن والسلع المعمرة، وإعلان وزارة التموين توفير لحوم سودانية بسعر 195 جنيهًا للكيلو.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

أحدها يخص التعليم.. 6 قرارات جديدة للحكومة في اجتماعها رقم 241

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات على رأسها وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي، من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح عدة محافظات، لاستخدامها في إقامة جبانَات؛ وهي: مساحة 13.6 فدان ناحية مركز "ساحل سليم" بمحافظة أسيوط، لصالح محافظة أسيوط، ومساحة 4.7 فدان ناحية مركز "قفط" بمحافظة قنا لصالح محافظة قنا.

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فرض رسم جديد على المياه الغازية والأسماك والبن والسلع المعمرة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، على تعديل قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

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التموين توفر لحومًا سودانية بسعر 195 جنيهًا للكيلو

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير نحو 37 ذبيحة سودانية بفروع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين، في إطار الجهود المبذولة للسيطرة على الأسعار وإحداث توازن في المعروض.

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الجيزة: ضبط 5 أطنان دواجن وأسماك ومصنعات لحوم فاسدة

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اليوم.. القمر يقترن بالكوكب الأحمر في ظاهرة تشاهد بالعين المجردة

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هل سيصل سعر كيلو اللحمة إلى 500 جنيه في عيد الأضحى؟.. تفاصيل تحذير برلماني

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