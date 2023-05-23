هل الحسد قد يؤدي للموت؟.. "الأزهر للفتوى" يُعلق
كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الدكتور عبدالله سلامة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى: إنه من الممكن أن يؤدي الحسد إلى الموت.
وأضاف "سلامة" خلال لقائه فى برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، على قناة CBC، أن الشخص من الممكن أن يحسد دون أن يشعر، وقال الله تعالى "وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ".
وأضاف: "قد يخرج رجل مع زوجته في مكان عام وينشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي ونرى تاني يوم مشكلة منعرفش ليه حصلت ومش واخدين بالنا أن ممكن يكون السبب هو الحسد".
وتابع: الحسد قد يكون سببا في الموت، مشيرا إلى أن الأم قد تدعي على ابنها ثم يحدث له مصيبة فالأم تقول أنا مكنش قصدي ولكنه هذا كان سببا".
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