مسؤول سعودي: سوق العمل يتسع لأعداد جديدة من العمالة المصرية

كتب- يوسف عفيفي:

قال عبد الله أبو ثنين، نائب وزير الموارد البشرية والاجتماعية لقطاع العمل السعودي، إن العمالة المصرية تحظى باهتمام وتقدير من الجانب السعودي.

جاء ذلك خلال لقائه مع حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، صباح اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته (49) والذي تنظمه منظمة العمل العربية والمنعقد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي بدأت فعالياتها أمس الأثنين في القاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من 21 دولة عربية.

وأوضح أبو ثنين، أن العمالة المصرية التي تعمل بالمملكة من أعلى نسب العمالة داخل السوق العمل السعودي، مثمناً التعاون مع وزارة القوى العاملة.

وأشاد المسئول السعودي، بالخطوات التي تتبعها وزارة القوى العاملة، بشأن توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، خصوصا وأن سوق العمل السعودي يتسع لأعداد جديدة من العمالة المصرية في بعض المهن.

كما ناقش اللقاء أوضاع العمالة المصرية في المملكة، ودور التدريب المهني في تأهيل العمالة المناسبة للعمل بالخارج، فضلا عن استعداد وزارة الموارد البشرية لتقديم الدعم والتعاون فيما يخص نشر الثقافة العمالية حول سوق العمل بالمملكة.

من جانبه، أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، على عمق العلاقات المصرية السعودية على مر التاريخ في كل المجالات، والتي تتسم بالاستمرارية، مثمنا التعاون المشترك بين الوزارتين.

وأعلن الوزير شحاتة، توقيع اتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية قريبا، والتي بموجبها يتم قياس مستوى المهارة لدى العامل المصري قبل العمل بالسعودية، وذلك تماشيا مع متطلبات سوق العمل السعودي، وأيضا افتتاح "وحدة ما قبل المغادرة"، الملحقة بمبنى الوزارة، والتي تهدف إلى توعية العامل بحقوقه وواجباته، وبتشريعات وقوانين البلدان التي سوف يعمل فيها.