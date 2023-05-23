وزارة الأوقاف تطلق "إجازة الأربعين النووية" اعتبارا من 3 يونيو المقبل
كتب- محمود مصطفى:
أطلقت وزارة الأوقاف إجازة الأربعين النووية، حفظًا وفهمًا، مع الدكتور محمد أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب في ثماني جلسات خلال شهرين بواقع جلسة أسبوعيّا يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة العشاء بمسجد "عمرو بن العاص".
وأشارت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء- أنه ابتداء من يوم السبت الموافق 3 يونيو المقبل ستبدأ إجازة الأربعين النووية، داعية الراغبين من الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كمجموعة أولى، سرعة تسجيل بياناتهم.
سوق مصراوى
-
أفضل روتين للعناية بالبشرة الدهنية في الصيف بأسعار تبدأ من 16 جنيهاتفاصيل
-
أحدث موضة في ألوان ملابس النساء لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 89 جنيهاتفاصيل
-
أفضل منتجات "لانش بوكس" تبدأ من 125 جنيهاتفاصيل
-
أحدث الملابس العصرية للنساء لصيف 2023تفاصيل
-
أفضل أثاث من البلاستيك لتجديد الشرفة أو الحديقة تبدأ من 360 جنيهاتفاصيل
-
أفضل مضرب وصاعق للذباب 2023 يبدأ من 150 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: