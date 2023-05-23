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وزارة الأوقاف تطلق "إجازة الأربعين النووية" اعتبارا من 3 يونيو المقبل

09:55 م الثلاثاء 23 مايو 2023
وزارة الأوقاف تطلق "إجازة الأربعين النووية" اعتبارا من 3 يونيو المقبل

وزارة الأوقاف

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كتب- محمود مصطفى:

أطلقت وزارة الأوقاف إجازة الأربعين النووية، حفظًا وفهمًا، مع الدكتور محمد أبو هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب في ثماني جلسات خلال شهرين بواقع جلسة أسبوعيّا يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة العشاء بمسجد "عمرو بن العاص".

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء- أنه ابتداء من يوم السبت الموافق 3 يونيو المقبل ستبدأ إجازة الأربعين النووية، داعية الراغبين من الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كمجموعة أولى، سرعة تسجيل بياناتهم.

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وزارة الأوقاف إجازة الأربعين النووية مجمع البحوث الإسلامية الأزهر اللجنة الدينية بمجلس النواب مسجد عمرو بن العاص

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