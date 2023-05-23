أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من 23 مايو 2023 إلى الأحد 28 مايو 2023، حيث يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

وجاءت تفاصيل حالة الطقس على النحو التالي:

الثلاثاء 23 مايو 2023:

-فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد بنسبة حدوث 40:20% تقريبا.

الأربعاء 24 مايو 2023

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبا.

الخميس 25 مايو 2023

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر.

الجمعة 26 مايو :

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد بنسبة حدوث 30:20% تقريبا.

السبت 27 والاحد 28 مايو

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.