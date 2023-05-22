وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة تكاتف الجهات المعنية لتحسين أوضاع الإداريين بالجامعات



(أ ش أ):

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور ضرورة تكاتف وتعاون جميع الجهات المعنية من أجل تحسين أوضاع العاملين الإداريين بالجامعات بشكل أفضل في المُستقبل.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، للاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، بحضور رئيس جامعة بني سويف ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور منصور حسن، والمُستشار المالي للوزير الدكتور عاطف العوام، والمُستشار القانوني للوزير المُستشار سامح سيد، والوكيل الدائم للوزارة أحمد الشيخ، وأعضاء مجلس الصندوق، في مقر الوزارة.

وفي بداية الاجتماع، وجه المجلس الشكر للدكتور أيمن عاشور على منظومة التأمين الطبي للعاملين بالجامعات بالتعاون مع شركة مصر للتأمين؛ لدورها المهم في توفير خدمات صحية متميزة للعاملين الإداريين بالجامعات، وهو ما يعكس اهتمام الوزارة وحرصها على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للعاملين بالجامعات.

وأعرب وزير التعليم العالي عن اعتزازه الكامل واهتمامه الشديد بجميع العاملين الإداريين بالجامعات، باعتبارهم شُركاء أساسيين في الجهود المبذولة لضمان نجاح العملية التعليمية، مُبديًا تفهمه الكامل لمطالبهم المالية وسعيه الجاد لتحقيق استقرارهم المادي، وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم.

وأشار إلى حرصه على استكمال وتفعيل دور الصندوق بما يحقق مصالح العاملين الإداريين بالجامعات، مُرحبًا بكافة مقترحات أعضاء المجلس، والتي من شأنها تعظيم دور الصندوق في تحسين أوضاع العاملين الإداريين بالجامعات.

ومن جهته، أشاد رئيس جامعة بني سويف بالدور المهم للعاملين الإداريين بالجامعات لضمان نجاح سير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية تحسين أوضاعهم بما يتفق مع رؤية مصر 2030 من خلال تقديم مختلف الخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية.