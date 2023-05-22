برلماني لمساعد وزير الصحة: ما يحدث بمستشفى طما سبّة في جبين الوزارة.. والأخير يرد

كتب- نشأت علي:

قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة الصحة طلبت من وزارة المالية استثمارات تقدر بـ٤٧ مليار جنيه في موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤، في حين خصصت تقديرات الموازنة ١٤.٧ مليار جنيه فقط، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين؛ لمناقشة موازنة وزارة الصحة.



وتساءل سالم: كيف ستقوم وزارة الصحة بسد العجز بين ما هو مخصص والذي لا يمثل ٢٥٪؜ من المطلوب، مع مراعاة أن تلك التقديرات في الموازنة تمت قبل ارتفاع الأسعار؟!



وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن مستشفى طما بدأ العمل فيه عام ٢٠١٧، ومبانيه على ٧ آلاف متر، وللأسف الشديد وزارة الصحة قامت بهدم جميع المباني وتوقفت الخدمة إلا بنسب ضئيلة جدًّا، والمواطن يسافر ٦٠ كم حتى يحصل على الخدمة الطبية من سوهاج أو أسيوط .



وأضاف سالم أن مستشفى طما يتم العمل به منذ ٧ سنوات، ونسب التنفيذ حتى الآن ٤٠٪؜ فقط، وما يحدث في مستشفى طما سبَّة في جبين وزارة الصحة وينسف مجهود الوزارة في محافظة سوهاج بالكامل، متسائلًا: متى سيتم الانتهاء من العمل في مستشفى طما؟ مطالبًا بموعد محدد للانتهاء منه وتشغيله .



وأكد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات، أنه في حالة وجود استثمارات أقل من الاستثمارات المطلوبة نقوم بتعديل الخطة ونبدأ بالأولويات، موضحًا أن كل الدعم المخصص من وزارتَي المالية والتخطيط تم إنفاقه بالكامل.



وأضاف إسماعيل: وضعنا برنامجًا زمنيًّا لمستشفى طما، وكنا نحتاج إلى تغيير مقاول الأعمال المدنية، وهو ما تم بالفعل، ولأول مرة تم تغيير جهة الإسناد ذاتها بعد التنسيق بين وزير الصحة والوزير المختص، وأكد أنه سيتم تشغيل مستشفى طما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤، وفقًا لحجم الأعمال المتبقية وجدول الأعمال، وتعهد بذلك أمام اللجنة .