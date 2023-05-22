أغلى تذكرة بـ13 جنيها.. أسعار خطوط مواصلات مصر في 6 مدن جديدة

كتب- محمد نصار:

تشغل شركة مواصلات مصر للنقل الجماعي في محافظة القاهرة مجموعة من الخطوط داخل المدن الجديدة بأسعار تبدأ من 5 جنيهات للتذكرة وحتى 13 جنيها حسب الخط والمسافة التي يقطعها الراكب.

وتعمل خطوط مواصلات مصر في 6 مدن جديدة وهي (العبور - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - الشروق - العاشر من رمضان - القاهرة الجديدة).

ويبلغ زمن التقاطر بين الأتوبيسات من 15 إلى 30 دقيقة، وفيما يلي مسارات وأسعار خطوط مواصلات مصر بالمدن الجديدة.

القاهرة الجديدة

- من اللوتس إلى القطامية بـ7 جنيهات.

- من اللوتس إلى التجمع الثالث بـ7 جنيهات.

- من التجمع الأول إلى المصانع بـ7 جنيهات.

- من المصانع إلى محطة الغاز بـ6 جنيهات.

- من الجامعة الأمريكية إلى دار مصر الأندلس بـ7 جنيهات.

- من القطامية إلى رمسيس بـ12 جنيها.

العاشر من رمضان

- من الأردنية إلى كور هاوس بـ6 جنيهات.

- من الأردنية إلى الحي 31 بـ6 جنيهات.

- من الأردنية إلى الحي 16 بـ6 جنيهات.

- من الأردنية إلى الحي الخامس بـ6 جنيهات.

- من الأردنية إلى المنطقة الصناعية بـ6 جنيهات.

الشروق

- من محطة المشتل إلى بوابة مدينتي 1 بـ6 جنيهات.

- من محطة المشتل إلى العباسية بـ13 جنيها.

- من محطة المشتل إلى سراي القبة بـ13 جنيها.

- من محطة المشتل إلى محطة الغاز بـ13 جنيها.

- من كارفور إلى بوابة السويس 2 بـ6 جنيهات.

- من كارفور إلى بوابة السويس 3 بـ6 جنيهات.

- من محطة المشتل إلى الإسكان العائلي بـ6 جنيهات.

الشيخ زايد

- من هايبر وان إلى النادي الأهلي بـ6 جنيهات.

- من هايبر وان إلى بدر الدين بـ6 جنيهات.

- من بدر الدين إلى القرية الذكية بـ7 جنيهات.

- من هايبر وان إلى دهشور بـ7 جنيهات.

- من بدر الدين إلى ليلة القدر أكتوبر بـ7 جنيهات.

- من هايبر وان إلى الحصري بـ7 جنيهات.

6 أكتوبر

- من موقف النقل الذكي إلى الحي السادس بـ7 جنيهات.

- من موقف النقل الذكي إلى مشروع 645 بـ7 جنيهات.

- من الحصري إلى دهشور 247 بـ7 جنيهات.

- من دهشور إلى الحصري بـ7 جنيهات.

- من 1185 إلى الرماية بـ7 جنيهات.

- من 1185 إلى الحصري بـ7 جنيهات.

- من موقف النقل الذكي إلى ابني بيتك بـ7 جنيهات.

- من موقف النقل الذكي إلى بيت العائلة بـ7 جنيهات.

- من الـ800 فدان إلى الحصري بـ7 جنيهات.

- من ابني بيتك (5 - 7) إلى الحصري بـ7 جنيهات.

العبور

- من جنة العبور إلى الترفيهية بـ6 جنيهات.

- من جنة العبور إلى كارفور بـ6 جنيهات.

- من العبور 2 إلى سنتر الياسمين بـ5 جنيهات.

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