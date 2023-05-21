حدث في 8 ساعات| تسليم شقق ماسبيرو وتيسيرات جديدة في قانون التصالح وطقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطار القاهرة الدولي، السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، الذي يحل ضيفا على مصر في زيارة رسمية لمدة يومين.

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة وأبرز الظواهر الجوية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يستقبل سلطان عمان بمطار القاهرة:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل بمطار القاهرة الدولي، السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، الذي يحل ضيفا على مصر في زيارة رسمية لمدة يومين.

ومن المقرر أن تشهد زيارة السلطان العماني لمصر عقد مباحثات قمة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

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تدهور الرؤية.. الأرصاد: رياح نشطة تضرب 5 مناطق كبرى الآن

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثير الرياح الجنوبية النشطة المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والصحراء الغربية تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

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بدء تسليم شقق مثلث ماسبيرو اليوم.. البداية بوحدات البرج "A"

تبدأ اليوم الأحد الموافق 21 مايو 2023 إجراءات تسليم الوحدات السكنية البديلة بمنطقة الإسكان البديل للسكان المخصص لهم وحدات بمثلث ماسبيرو.

وتستمر أعمال تسليم شقق مثلث ماسبيرو حتى يوم 5 يوليو المقبل، مع منح أكثر من فرصة لن تخلف عن الاستلام في المواعيد المحددة.

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قانون التصالح في مخالفات البناء.. بيان حكومي وتيسيرات جديدة

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث عدد من التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات.

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بعدد 143 باكية.. افتتاح سوق السمك الحضاري بالجيزة- صور وفيديو

افتتحت محافظة الجيزة، اليوم الأحد، "سوق السمك الحضاري" الكائن بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة بالتعاون مع الوكالة الألمانية Giz وذلك و

يأتي ذلك في إطار خطة التوسع في إقامة الأسواق الحضارية للباعة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية.

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غطاء سحابي والقاهرة 35 درجة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة اليوم الأحد 21 مايو 2023.

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خطر على حياتك.. ما أعراض الربو ومؤشر الخطورة؟

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدل الإصابة بمرض الربو خلال الفترة الأخيرة، مرجعة ذلك لعدد من الأسباب على رأسها انتشار التدخين السلبي.

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السياحة تنفي إخراج قطع أثرية من المتاحف لدراستها في إسرائيل

أصدرت وزارة السياحة والآثار، بيانا مهما بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا بنقل أغطية توابيت فرعونية من أحد المتاحف المصرية لإسرائيل لفحص التصوير المقطعي بأحد المستشفيات.

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