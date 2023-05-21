لبنان يدين اقتحام وتخريب سفارة قطر في الخرطوم
بيروت - أ ش أ
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية اقتحام وتخريب سفارة قطر في الخرطوم.. داعية إلى احترام حصانة وحرمة المقرات الدبلوماسية، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وأكدت الوزارة- في بيان اليوم /الأحد/- أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بإعلان القمة العربية الأخيرة في جدة لحل الخلافات السياسية بالطرق السلمية، لا سيما تغليب لغة الحوار، والحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار السودان الشقيق، ورفع المعاناة عن شعبه.
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