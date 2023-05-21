خطر على حياتك.. ما أعراض الربو ومؤشر الخطورة؟

كتب- أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدل الإصابة بمرض الربو خلال الفترة الأخيرة، مرجعة ذلك لعدد من الأسباب على رأسها انتشار التدخين السلبي.

وقال الدكتور حسام حسني، مساعد وزير الصحة للتميز الإكلينيكي، إن هناك عددًا من الأسباب وراء الإصابة بالربو، منها العامل الوراثي وزيادة معدلات التلوث، إضافة لانتشار التدخين السلبي.

ووفق "حسني"، تبلغ نسبة المصابين بالربو في مصر نحو 6.7 بالمئة من عدد السكان.

وأصاب الربو نحو 262 مليون شخص في عام 2019 وتسبّب في وفاة 461000 شخص حول العالم، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية

ويصيب الربو الأطفال والبالغين، ويحدث كلما ضاقت المسالك الهوائية في الرئتين جراء الالتهاب وانقبضت العضلات المحيطة بالشعب الهوائية الصغيرة، ويؤدي ذلك إلى ظهور أعراض من بينها السعال، وضيق التنفس، وضيق الصدر. وتظهر هذه الأعراض من وقت لآخر ويغلب أن تتتفاقم في الليل أو أثناء ممارسة الرياضة.

أسباب الربو

هناك العديد من العوامل التي تقف وراء الإصابة بمص الربو، وإن كان يصعب في كثير من الأحيان الوقوف على سبب واحد مباشر، ومنها:

* يزداد احتمال الإصابة بالربو كلما كان أفراد آخرون من الأسرة مصابين به أيضا– ولا سيما إن كان هؤلاء من أدنى الأقارب، مثل أحد الوالدين أو الأشقاء.

* الأشخاص الذين يعانون من أمراض الحساسية الأخرى، مثل الأكزيما والتهاب الأنف (حُمَّى الكَلأ).

* تؤثر بعض الأحداث التي تصيب الفرد في سن مبكرة على نمو الرئتين وقد تزيد من احتمال الإصابة بالربو. ومن هذه الأحداث انخفاض الوزن عند الولادة، والتعرض لدخان التبغ وغيره من مصادر تلوث الهواء، فضلا عن التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية.

* يُعتقد أيضا أن خطر الإصابة بالربو يزداد نتيجة التعرض لمجموعة من المواد المسببة للحساسية والمهيجات البيئية، ومنها تلوث الهواء داخل المباني وخارجها، وعث الغبار، والعفن، والتعرض أثناء العمل لمواد كيميائية أو أبخرة أو غبار.

* الأطفال والبالغون المصابون بزيادة الوزن أو السمنة أكثر عرضة للإصابة بالربو.

الأعراض

تتضمَّن علامات الربو وأعراضه:

* ضيق النفس

*ضيق الصدر أو ألم الصدر

* أزيز الصدر عند الزفير، وهو علامة شائعة للربو عند الأطفال

* صعوبة النوم بسبب ضيق النفس أو السعال أو الأزيز

* نوبات السعال أو الأزيز التي تتفاقم بسبب فيروس الجهاز التنفسي، مثل البرد أو الإنفلونزا

معدل الخطورة

وينبغي زيارة الطبيب إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالربو، وإذا استمر السعال أو الأزيز لعدد من الأيام أو كانت لديكَ مؤشرات أو أعراض أخرى خاصة بالربو.

قد يمنع علاج الربو مبكرًا تلف الرئة على المدى الطويل ويساعد على منع تدهور الحالة بمرور الوقت.

قد تشكل نوبات الربو الشديدة خطرًا على حياتك، تتضمن مؤشرات مرض الربو الطارئ:

* التدهور السريع لضيق النفس

* عدم التحسن حتى بعد استخدام الاستنشاق سريع المفعول

* ضيق النفس عند قيامك بأنشطة بدنية ضئيلة