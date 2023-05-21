وزير الري: التفتيش الفني أداة مهمة لتحقيق الرقابة على المشروعات والجودة والتميز في تنظيم العمل

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تطوير منظومة التفتيش الفني بالوزارة وتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة .

وقال سويلم إنه حريص على متابعة كل أعمال التفتيش الفني والمالي والإداري بالوزارة باعتباره أداة مهمة لتحقيق الرقابة على المشروعات الجاري تنفيذها بالوزارة، بالشكل الذي يحقق الرقابة المستمرة على الأداء ويضمن تنفيذ مختلف المشروعات بأعلى مستوى من الكفاءة .

وأضاف وزير الري أن تحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة سيُمكن متخذي القرار بالوزارة من وضع الإجراءات والقواعد اللازمة لتحقيق الجودة والتميز في الأداء وتنظيم العمل وتحديد المسؤوليات وتنظيم الأدوار، بما ينعكس على تنفيذ كل الأعمال والمشروعات بأعلى درجة من الكفاءة، من خلال اختيار الأساليب الصحيحة والفعالة مع مراعاة كل الأبعاد الفنية والمالية والقانونية والبيئية المتبعة .

وأكد سويلم أن تحقيق الشفافية في العمل يُعد من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال، بالتزامن مع استمرار الرقابة على مستويات الأداء بكل الجهات لتقييم الأداء والاطمئنان على حسن سير العمل .

وأشار الوزير إلى أهمية نشر ثقافة الحوكمة ورفع الوعي بأهميتها في ترسيخ الشفافية وتعزيز الرقابة والمحاسبة؛ بما ينعكس إيجابيًّا على قدرة مختلف المؤسسات على القيام بوظيفتها على أكمل وجه بالشكل الذي يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين .

عُقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح الوكيل الدائم للوزارة، والمهندس علي منوفي رئيس مصلحة الري، والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير، والمهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشؤون مجلسَي النواب والشيوخ .