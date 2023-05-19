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BBC

موعد عيد الأضحى.. الإفتاء تعلن أول أيام شهر ذي القعدة

08:34 م الجمعة 19 مايو 2023
موعد عيد الأضحى.. الإفتاء تعلن أول أيام شهر ذي القعدة

هلال شهر ذي القعدة

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كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

استطلعَت دار الإفتاء المصرية، اليوم، هلال شهر ذي القعدة لعام 1444 هجريا من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في محافظات الجمهورية.

وأشارت الدار إلي أنه تحقق لديها عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي القعدة، وعليه يكون غدا السبت هو المتمم لشهـر شوال على أن يكون الأحد القادم الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1444 هجريا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيا له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

سوق مصراوى

هلال ذي القعدة دار الإفتاء عيد الأضحى

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