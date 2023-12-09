هل تتعرض مصر لأبرد شتاء في تاريخها هذا العام؟.. الأرصاد تجيب



كتب- حسن مرسي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن الإسكندرية تشهد حاليًا سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع وجود نشاط للرياح يؤدي إلى زيادة الشعور بانخفاض قيم درجات الحرارة

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن اليوم يشهد مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة خلال فترات الليل والنهار، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وحذرت الدكتورة منار غانم، المواطنين من الاقتراب من أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء ولوحات الإعلانات خلال فترة سقوط الأمطار، مؤكدة أهمية ارتداء الملابش الشتوية خلال فترة الليل المتأخر والصباح الباكر.

وردًا على سؤال الإعلامي عمرو أديب بشأن ما تردد بأن مصر ستشهد أبرد شتاء في تاريخها هذا العام، قالت الدكتورة منار غانم: غير صحيح تمامًا، مازلنا في فصل الخريف ولم يبدأ فصل الشتاء رسميًا، مؤكدة أنه لا يمكن الحكم على أمور مستقبلية.